«Трактор» одержал домашнюю победу над «Сибирью»

В домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» выиграл у новосибирской «Сибири» со счетом 2:1. В составе хозяев заброшенными шайбами отличились Егор Попов и Владимир Ткачев. Победный гол был забит в овертайме.

Главный тренер челябинцев Анвар Гатиятулин отметил, что матч был непростым, поскольку соперник хорошо оборонялся. «Хорошо провели третий период. В связи с повреждениями и с целью взвинтить темп перешли на игру в три звена. Здорово выждали момент, сравняли счет и одержали трудовую победу в овертайме»,— сказал наставник «Трактора».

В таблице Восточной конференции «Трактор» после 14 матчей занимает шестое место с 16 очками. Впереди у команды домашняя встреча с «Салаватом Юлаевым» 4 октября.