Два подростка пострадали в автоаварии в Кореновском районе

В Кореновском районе подростки в возрасте 14 и 15 лет пострадали в автомобильной аварии. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Краснодарского края.

По данным ведомства, 2 октября в 21:20 в районе 4 км автодороги «Кореновск — Казаче-Малеваный — Журавская» водитель автомобиля Hyundai Accent допустил съезд в кювет, после чего машина врезалась в дерево.

В больницу с различными травмами доставили двух несовершеннолетних и мужчину, управлявшего иномаркой. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Анастасия Донскова

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