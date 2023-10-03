Имущество алтайского экс-депутата взыскали в пользу государства

Имущество экс-депутата заксобрания Алтайского края Максима Степина взыскали в пользу государства. Общая стоимость составила более 15 млн руб., сообщает краевая прокуратура.

В 2018-2020 годах депутат и его родственники приобрели в собственность квартиру в Новосибирске, нежилое помещение в Сочи, парковочное место в Барнауле и автомобиль Land Rover Range Rover Evogue 2019 года выпуска. Расходы на это имущество не соответствовали доходам госслужащего и его семьи за указанный период, посчитали правоохранители.

В прокуратуре также уточнили, что так как господин Степин намерено привел Land Rover Range Rover Evogue «в состояние, исключающее дальнейшую эксплуатацию», его стоимость была заменена денежным эквивалентом. Полномочия депутата были прекращены в 2021 году.

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Александр Киселев