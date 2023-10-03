В Челябинской области проверят системы оповещения о ЧС

Проверка систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях состоится в Челябинской области 4 октября. В населенных пунктах включат электросирены, сообщает пресс-служба министерства общественной безопасности региона.

Плановая комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения, а также комплексной системы экстренного оповещения с включением электросирен и громкоговорителей пройдет с 10 до 14 часов 4 октября.

В 10:43 по местному времени сигнал наземного телевизионного вещания заместят тестовым сигналом оповещения – на экране телевизора на одну минуту появится заставка с информационным текстом. Кроме того, проверочное звуковое сообщение запустят через домофонную сеть компании «Интерсвязь», а пользователи мобильного приложения «МЧС России» получат push-сообщения о проверке систем оповещения населения.

Министерство общественной безопасности области напоминает, что единый сигнал «Внимание всем!» существует для оповещения населения в случае угрозы возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации, крупномасштабной аварии, катастрофы или стихийного бедствия. Сигнал подается электрическими сиренами и громкоговорителями, которые установлены на крышах зданий, а также на территории предприятий.