СКА проиграл «Сочи» впервые за шесть лет

Санкт-Петербурге хоккейный клуб СКА проиграл «Сочи» в очередном матче Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024. Матч прошел в Сочи на стадионе «Большой» накануне, 2 сентября, и завершился победой хозяев со счетом 5:4.

От сочинцев дубль оформил Амир Гараев (29-ая и 56-ая минуты), по одной шайбе забросили Матвей Мичков (5), Никита Феоктистов (39) и Кирилл Рассказов. У петербуржцев отличились Арсений Грицюк (дубль — 4, 57), Александр Гальченюк (60) и Василий Глотов (45).

Таким образом, «Сочи» обыграл СКА впервые с декабря 2017 года. После матча петербуржцы занимают восьмую строчку Западной конференции с 12 очками.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте