В Прикамье планируют запретить продажу всех табачных изделий в киосках

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение Законодательного собрания Прикамья проект закона, который устанавливает запрет розничной торговли всех типов табачных изделий в нестационарных торговых объектах. Об этом свидетельствует информация с сайта правительства и губернатора края. Ранее Дмитрий Махонин планировал внесение законопроекта о запрете продажи в киосках и ларьках только вейпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Законопроект вводит дополнительные меры, направленные на охрану здоровья граждан от воздействия табачного дыма. В состав запретной продукции входят табачная и никотинсодержащая продукции, кальяны и вейпы. Запрет не распространяется в тех населённых пунктах, где вообще нет стационарных магазинов.

В случае принятия закона, его нарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. руб.; должностных лиц – от 5 до 10 тыс. руб.; на юридических лиц – от 30 до 50 тыс. руб. Нарушение указанных норм влечет для торговых компаний и их должностных лиц административную ответственность с наложением штрафов до 50 тыс. руб.

Кроме того, нарушителям грозит изъятие имущества в рамках административного расследования. Причем, изыматься будет все имущество - и табачная продукции, и киоск, где она продается. Данная норма предусмотренное Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется рассмотреть 26 октября на пленарном заседании заксобрания.