В Екатеринбурге в халяльной колбасе для мусульман обнаружили свинину

В халяльной колбасе для мусульман, которую продают в Екатеринбурге, обнаружили ДНК свиньи. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.

Речь идет о мясной продукции, выработанной ИП Карамышевой С.В. и ООО «Равис — птицефабрика Сосновская». Свинину обнаружили в колбасных изделиях «вареная колбаса Мусульманская» и «Докторская с мясом цыплят-бройлеров. Халяль».

Россельхознадзор выдал предприятиям предостережение о недопустимости подобных нарушений. При этом за такой поступок компаниям может грозить прекращение действия деклараций о соответствии. Ведомства также намерено сообщить о нарушениях в прокуратуру Свердловской области.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте