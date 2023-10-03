Экс-чиновник из Читы пошел под суд за млн 70 рублей взяток на госконтрактах

Центральный райсуд Читы вынес приговор бывшему замруководителя Службы единого заказчика Забайкальского края Виктору Гуслякову. Его и нескольких работников признали виновными в содействии подрядчикам в получении выгодных контрактов в обмен на взятки, сообщает прокуратура края.

С мая 2021 года по сентябрь 2022 года обвиняемый в составе организованной группы получил семь взяток на 70 млн руб., считает следствие. За эту сумму предприниматели получили доступ к контрактам на строительство соцобъектов в рамках нацпроектов «Культура» и «Жилье и городская среда».

Взяткодатели по итогу торгов получили доступ к Забайкальскому государственному театру кукол «Тридевятое царство», трем многоквартирным жилым домам для переселенцев из аварийного жилья и лиц из числа детей-сирот в Чите и Оловяннинском районе Забайкальского края, а также школе, совмещенной с детским садом.

Суд признал Виктора Гуслякова виновным по ч.5 и 6 ст.290 УК РФ (получение взятки). Ему назначили 8 лет колонии строго режима и штраф в 60 млн руб., а также конфискации денежных средств в размере около 21 млн руб.

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Александр Киселев