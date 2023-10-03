В Тюмени при пожаре в деревянном доме погибли два человека

В Тюмени при пожаре в частном деревянном доме погибли мужчина и женщина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. Их тела обнаружили ночью 2 октября во время тушения дома на ул. Уральской.

Погибшими оказались 45-летний мужчина и 38-летняя женщина. Внешних признаков криминальной смерти обнаружено не было.

Сейчас по факту произошедшего проводится доследственная проверка. Силовики опросили очевидцев, назначили судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте