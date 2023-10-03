Бывший Томский чиновник ответит за нецелевое расходование 21 млн рублей

В Томске в отношении экс-начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства утверждено обвинительное заключение. Его обвиняют в нецелевом расходовании бюджетных средств на 21 млн руб., сообщает прокуратура области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С октября 2019 года по февраль 2020 года обвиняемый вместо содержания улично-дорожной сети потратил выделенные из бюджета деньги на покупку уплотнителя для полигона промышленных и бытовых отходов.

В настоящее время уголовное дело направлено в Кировский районный суд. Госслужащему предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств в особо крупном размере, максимальное наказание – лишение свободы до 7 лет).

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Александр Киселев