Глава агентства по туризму Красноярского края заявила об уходе с должности

Руководитель агентства по туризму Красноярского края Ольга Василенко сообщила, что уходит со своей должности. В своем посте она отметила, что ушла с этого поста по собственному желанию.

«20 лет в туризме края, 16 из них на государственной службе. Многое удалось решить. Принят региональный отраслевой закон, ежегодное финансирование туризма увеличилось до 1,3 млрд рублей, успешно работают краевой и муниципальные туристские центры, продолжает обновляться инфраструктура туризма», - написала Ольга Василенко.

По словам госпожи Василенко, после ее ухода обязанности руководителя будет исполнять Елена Недбайло.

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Александр Киселев