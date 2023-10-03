Хоккеисты «Сибири» уступили в овертайме «Трактору»

Новосибирская «Сибирь» в гостевом матче первенства Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) уступила челябинскому «Трактору». Его исход решился только в овертайме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Овчаров, Коммерсантъ Фото: Александр Овчаров, Коммерсантъ

Основное время игры завершилось со счетом 1:1. Его открыли сибиряки в первом периоде усилиями Артема Михеева. Хозяева отыгрались только за шесть минут до конца игры. Овертайм завершился очень быстро точным броском нападающего «Трактора» Владимира Ткачева в «девятку» после его сольного прохода. В итоге уральцы победили со счетом 2:1.

«Сибирь» набрала 16 очков и идет на пятом месте в конференции «Восток» КХЛ.

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Валерий Лавский