Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

К заказнику подошли врубчиво

Экологи выступили против возможности строительства в «Кирзинском»

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило принять новое положение о природном заказнике «Кирзинский», расположенном в Новосибирской области. В министерстве говорят о необходимости увеличить эффективность правового режима заказника. Однако экологи указывают, что проект положения допускает сплошные рубки на территории заказника. По их мнению, утверждение документа создаст угрозу редким видам птиц и растений в уникальной Чановской системе озер.

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Минприроды РФ подготовило проект «Положения о государственном природном заказнике федерального значения "Кирзинский"» в Новосибирской области. 15 сентября он был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно данным портала, на днях было завершено общественное обсуждение документа.

«Кирзинский» был создан в 1958 году, это единственный природный заказник федерального подчинения в Новосибирской области. Его площадь составляет 119,8 тыс. га, она включает участок водно-болотных угодий Чановской системы озер. В заказнике обитает около 60 видов млекопитающих и 250 видов птиц, многие из которых включены в Красные книги РФ и Новосибирской области. Правовой режим заказника определен приказом Минприроды РФ, изданным в 2010 году.

В пресс-службе министерства «Ъ» сообщили, что появление проекта было вызвано необходимостью актуализировать положения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В отношении «Кирзинского» такая работа не проводилась с 2010 года, уточнили чиновники.

«Положение в новой редакции направлено на совершенствование правового режима охраны ООПТ, обеспечение более эффективного управления им»,— отметили в пресс-службе.

«В проекте приказа определены виды разрешенного использования земельных участков в границах заказника и установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, в случаях, если разрешенное использование земельных участков в границах заказника допускает такое строительство, реконструкцию»,— говорится в пояснительной записке Минприроды РФ. Ведомство отметило, что при подготовке проекта не консультировалось с властями Новосибирской области, поскольку «Кирзинский» отнесен к исключительному ведению федерального министерства.

Документ вызвал резкую критику со стороны Экспертного совета по заповедному делу. Экологи указывают, что положение разрешает в заказнике сплошные санитарные рубки, а также рубки, связанные со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов. Кроме того, оно позволяет застраивать до 20% площади отдельных земельных участков «Кирзинского». В пока что действующем положении рубки разрешены только в связи с реконструкцией и эксплуатацией уже существующих линейных объектов.

Экспертный совет по заповедному делу создан в январе 2023 года. Он объединяет известных ученых и экспертов в области охраны природы. Цель организации — «содействие в совершенствовании» экологического законодательства и «оказание поддержки госорганам в борьбе с его нарушениями».

«Застройка объектами капитального строительства, проведение сплошных рубок, массовый проезд техники вне дорог создают угрозу деградации природных ландшафтов, нарушения среды обитания животных и растений, усиления фактора беспокойства объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения. Все это противоречит задачам, возложенным на федеральный заказник»,— говорится в заключении Экспертного совета по заповедному делу. Оно было направлено министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.

Экологи посчитали недопустимым принятие положения в таком виде — и предложили министру распорядиться о доработке документа с учетом их замечаний. «Когда приказ выйдет, увидим, учли или не учли наши замечания»,— сказал «Ъ» сопредседатель Экспертного совета по заповедному делу Всеволод Степаницкий. По его словам, если положение о «Кирзинском» будет утверждено в первоначальном виде, члены совета «задумаются» о возможных дальнейших действиях.

Валерий Лавский, Новосибирск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...