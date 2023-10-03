К заказнику подошли врубчиво

Министерство природных ресурсов и экологии РФ предложило принять новое положение о природном заказнике «Кирзинский», расположенном в Новосибирской области. В министерстве говорят о необходимости увеличить эффективность правового режима заказника. Однако экологи указывают, что проект положения допускает сплошные рубки на территории заказника. По их мнению, утверждение документа создаст угрозу редким видам птиц и растений в уникальной Чановской системе озер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Минприроды РФ подготовило проект «Положения о государственном природном заказнике федерального значения "Кирзинский"» в Новосибирской области. 15 сентября он был размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно данным портала, на днях было завершено общественное обсуждение документа.

«Кирзинский» был создан в 1958 году, это единственный природный заказник федерального подчинения в Новосибирской области. Его площадь составляет 119,8 тыс. га, она включает участок водно-болотных угодий Чановской системы озер. В заказнике обитает около 60 видов млекопитающих и 250 видов птиц, многие из которых включены в Красные книги РФ и Новосибирской области. Правовой режим заказника определен приказом Минприроды РФ, изданным в 2010 году.

В пресс-службе министерства «Ъ» сообщили, что появление проекта было вызвано необходимостью актуализировать положения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ). В отношении «Кирзинского» такая работа не проводилась с 2010 года, уточнили чиновники.

«Положение в новой редакции направлено на совершенствование правового режима охраны ООПТ, обеспечение более эффективного управления им»,— отметили в пресс-службе.

«В проекте приказа определены виды разрешенного использования земельных участков в границах заказника и установлены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, в случаях, если разрешенное использование земельных участков в границах заказника допускает такое строительство, реконструкцию»,— говорится в пояснительной записке Минприроды РФ. Ведомство отметило, что при подготовке проекта не консультировалось с властями Новосибирской области, поскольку «Кирзинский» отнесен к исключительному ведению федерального министерства.

Документ вызвал резкую критику со стороны Экспертного совета по заповедному делу. Экологи указывают, что положение разрешает в заказнике сплошные санитарные рубки, а также рубки, связанные со строительством, реконструкцией и эксплуатацией линейных объектов. Кроме того, оно позволяет застраивать до 20% площади отдельных земельных участков «Кирзинского». В пока что действующем положении рубки разрешены только в связи с реконструкцией и эксплуатацией уже существующих линейных объектов.

Экспертный совет по заповедному делу создан в январе 2023 года. Он объединяет известных ученых и экспертов в области охраны природы. Цель организации — «содействие в совершенствовании» экологического законодательства и «оказание поддержки госорганам в борьбе с его нарушениями».

«Застройка объектами капитального строительства, проведение сплошных рубок, массовый проезд техники вне дорог создают угрозу деградации природных ландшафтов, нарушения среды обитания животных и растений, усиления фактора беспокойства объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения. Все это противоречит задачам, возложенным на федеральный заказник»,— говорится в заключении Экспертного совета по заповедному делу. Оно было направлено министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову.

Экологи посчитали недопустимым принятие положения в таком виде — и предложили министру распорядиться о доработке документа с учетом их замечаний. «Когда приказ выйдет, увидим, учли или не учли наши замечания»,— сказал «Ъ» сопредседатель Экспертного совета по заповедному делу Всеволод Степаницкий. По его словам, если положение о «Кирзинском» будет утверждено в первоначальном виде, члены совета «задумаются» о возможных дальнейших действиях.

Валерий Лавский, Новосибирск