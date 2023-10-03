Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: East News Фото: East News

Принято считать, что ретинол непрост и капризен. Однако, именно он помогает получить максимальные результаты с минимальными затратами сил и энергии. Осенью, когда нужно пересмотреть уход за кожей, чтобы справиться с наследием лета в виде пигментации, морщинами и сухостью, то ключевым моментом в домашнем уходе за кожей, по мнению многих специалистов, становится знакомство с ретинолом. Его получают из витамина А и впервые он был использован в безрецептурных кремах в 1970-х годах, и с тех пор ценится за доказанные результаты в области омоложения, а потому и является одним из главных косметических ингредиентов. Врач-дерматолог, косметолог Алтана Базылева подтверждает: «Ретинол является одним из наиболее эффективных антивозрастных компонентов. Его популярности способствует еще и тот факт, что он работает сразу с разными задачами и дает видимый результат практически по всем основным направлениям коррекции возрастных изменений: морщины, пигментация, рельеф кожи, обновление эпидермиса».

В то же время ходит много разговоров о противопоказаниях ретинола. Это довольно мощный и активный ингредиент, а потому кожные реакции, которые может возникнуть при его применении — покраснение, шелушение, болезненность — следует воспринимать как часть так называемого «процесса ретинизации». Потому важно помнить, что использовать средства с ретинолом нужно правильно и с соблюдением основных рекомендаций: наносить их на сухую кожу, применять только вечером, а утром наносить средства с солнцезащитным фактором, не использовать кислотосодержащие кремы и сыворотки в «параллели» с ретиноловыми, чтобы не спровоцировать раздражение. И самое важное — частота применения: ретинол требует акклиматизации, поэтому начинать его использование следует с двух-трех раз в неделю, постепенно увеличивая дозировку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Payot, 10-дневный курс ампул для сияния и омоложения кожи Payot Lisse Cure с гиалуроновой кислотой и ретинолом. Vichy, сыворотка для коррекции глубоких морщин Liftactiv Retinol Specialist. В составе: ретинол и пробиотики. The Potions, сыворотка для лица с ретинолом: улучшает текстуру кожи, уменьшает видимость морщин, выравнивает цвет лица и уменьшает поры. Elemis, сыворотка для лица Про-Коллаген: обновляет кожу, придает упругость и сияние. В составе: растительная альтернатива ретинолу – средиземноморские водоросли Падина Павоника и красные микроводоросли, экстракты люцерны и стевии. Clarins, восстанавливающий ночной крем Multi-Intensive Nuit с эффектом лифтинга с органическим экстрактом харунганы, растительным аналогом ретинола. DTMS, сыворотка с 0,7% ретинолом для уменьшения воспалений и работы с первыми признаками старения кожи. В составе нет ароматизаторов, красителей и эфирных масел. (в Foam) The Unknown, восстанавливающая сыворотка для мужчин сглаживает морщины, укрепляет защитный барьер кожи. В составе: ретинол, ниацинамид, витамин Е, гиалуроновая кислота, антиоксиданты. Doctor Babor, крем Про-Ретинол Тройное Обновление: выравнивает тон кожи, корректирует морщины. Skincouture, крем для лица против возрастных изменений после 40 лет Age Reverse Retinol Stem Cell Complex: уплотняет кожу, повышая упругость, разглаживает морщины, выравнивает тон. В составе: инкапсулированный Ретинол 0,25%, пептиды, стволовые клетки растений. Minus 417, ночной восстанавливающий крем для лица с коллагеном и ретинолом-А: увлажняет, подтягивает кожу, выравнивает тон. Формула веганская, на 94% натурального происхождения. Следующая фотография 1 / 10 Payot, 10-дневный курс ампул для сияния и омоложения кожи Payot Lisse Cure с гиалуроновой кислотой и ретинолом. Vichy, сыворотка для коррекции глубоких морщин Liftactiv Retinol Specialist. В составе: ретинол и пробиотики. The Potions, сыворотка для лица с ретинолом: улучшает текстуру кожи, уменьшает видимость морщин, выравнивает цвет лица и уменьшает поры. Elemis, сыворотка для лица Про-Коллаген: обновляет кожу, придает упругость и сияние. В составе: растительная альтернатива ретинолу – средиземноморские водоросли Падина Павоника и красные микроводоросли, экстракты люцерны и стевии. Clarins, восстанавливающий ночной крем Multi-Intensive Nuit с эффектом лифтинга с органическим экстрактом харунганы, растительным аналогом ретинола. DTMS, сыворотка с 0,7% ретинолом для уменьшения воспалений и работы с первыми признаками старения кожи. В составе нет ароматизаторов, красителей и эфирных масел. (в Foam) The Unknown, восстанавливающая сыворотка для мужчин сглаживает морщины, укрепляет защитный барьер кожи. В составе: ретинол, ниацинамид, витамин Е, гиалуроновая кислота, антиоксиданты. Doctor Babor, крем Про-Ретинол Тройное Обновление: выравнивает тон кожи, корректирует морщины. Skincouture, крем для лица против возрастных изменений после 40 лет Age Reverse Retinol Stem Cell Complex: уплотняет кожу, повышая упругость, разглаживает морщины, выравнивает тон. В составе: инкапсулированный Ретинол 0,25%, пептиды, стволовые клетки растений. Minus 417, ночной восстанавливающий крем для лица с коллагеном и ретинолом-А: увлажняет, подтягивает кожу, выравнивает тон. Формула веганская, на 94% натурального происхождения.

Ирина Кириенко