Герой дня
Ретинол как главный осенний ингредиент
Фото: East News
Принято считать, что ретинол непрост и капризен. Однако, именно он помогает получить максимальные результаты с минимальными затратами сил и энергии. Осенью, когда нужно пересмотреть уход за кожей, чтобы справиться с наследием лета в виде пигментации, морщинами и сухостью, то ключевым моментом в домашнем уходе за кожей, по мнению многих специалистов, становится знакомство с ретинолом. Его получают из витамина А и впервые он был использован в безрецептурных кремах в 1970-х годах, и с тех пор ценится за доказанные результаты в области омоложения, а потому и является одним из главных косметических ингредиентов. Врач-дерматолог, косметолог Алтана Базылева подтверждает: «Ретинол является одним из наиболее эффективных антивозрастных компонентов. Его популярности способствует еще и тот факт, что он работает сразу с разными задачами и дает видимый результат практически по всем основным направлениям коррекции возрастных изменений: морщины, пигментация, рельеф кожи, обновление эпидермиса».
В то же время ходит много разговоров о противопоказаниях ретинола. Это довольно мощный и активный ингредиент, а потому кожные реакции, которые может возникнуть при его применении — покраснение, шелушение, болезненность — следует воспринимать как часть так называемого «процесса ретинизации». Потому важно помнить, что использовать средства с ретинолом нужно правильно и с соблюдением основных рекомендаций: наносить их на сухую кожу, применять только вечером, а утром наносить средства с солнцезащитным фактором, не использовать кислотосодержащие кремы и сыворотки в «параллели» с ретиноловыми, чтобы не спровоцировать раздражение. И самое важное — частота применения: ретинол требует акклиматизации, поэтому начинать его использование следует с двух-трех раз в неделю, постепенно увеличивая дозировку.