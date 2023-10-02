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В Татарстане появилась аллея Владимира Жириновского

Аллея Владимира Жириновского появилась в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Светлый Яр» на территории Высокогорского сельского поселения (располагается к северу от Казани). Постановление об этом подписал глава местного исполкома Ренас Салахутдинов.

Из документа следует, что это новая улица и ранее она не носила никакого названия. Она образована при расширении населенного пункта.

Напомним, основатель ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году от последствий коронавируса. Ранее татарстанское отделение партии просило увековечить его имя мэра Казани Ильсура Метшина.

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