ХК «Сочи» обыграл питерский «СКА»

Хоккейный клуб «Сочи» обыграл питерскую команду «СКА» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча на сочинской арене закончилась со счетом 5:4.

У сочинской команды шайбы забросили Матвей Мичков (5-я минута), Амир Гараев (29-я, 56-я), Никита Феоктистов (39-я) и Кирилл Рассказов (59-я). У питерской команды отличились Арсений Грицюк (4-я), Василий Глотов (45-я) и Никита Камалов (57-я).

ХК «Сочи» набрал 18 очков в 13 встречах. Сейчас команда занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «СКА» занимает восьмое место.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram