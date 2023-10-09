Воронежские заводы «Продимекса» переработали более 1 млн тонн сахарной свеклы

Заводы холдинга «Продимекс» в Воронежской области продолжают переработку сахарной свеклы из собственных и сторонних хозяйств. Переработано уже почти 1,1 млн т, сообщили в холдинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сахара выработано свыше 146 тыс. т. В сутки компания получает в Воронежской области около 6 тыс. т сахара и 1,6 тыс. т гранулированного жома. Средний выход сахара составляет 13,5%, свекловичной мелассы — 2,75%.

По сведениям Института конъюнктуры аграрного рынка, в прошлом сезоне (август 2022 — июль 2023 годов) в России всего было произведено около 6,2 млн т свекловичного сахара, из сырца получено 38 тыс. т. Объем потребления составлял 5,8 млн т, экспорт — 335 тыс. т, импорт белого сахара — 193 тыс. т, запасы на конец сезона — 1,19 млн т. В новом сезоне, согласно оценке ИКАР, производство свекловичного сахара может превысить 6,5 млн т.

По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (ежегодно выпускает более 1 млн т продукции). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает более 7,5 млн т продукции растениеводства, в том числе свыше 1,8 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях — свыше 13 тыс. человек.