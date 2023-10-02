Росатом, «Ростелеком» и «Газпром нефть» открыли лаборатории в «Сириусе»

В колледже университета «Сириус» ведущие компании страны открыли восемь лабораторий. В образовательном учреждении теперь работают пространства Росатома, ГК «Астра», «Газпром нефти», «Ростелекома» и проектной лаборатории Инновационного научно-технологического центра «Сириус», сообщает пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Сириуса Фото: пресс-служба Сириуса

Площадь нового пространства колледжа составила более 2,7 тыс. кв. м. В нем организовали 12 учебных аудиторий, семь лабораторий в области информационных технологий, проектную лабораторию и многофункциональный коворкинг. Пространство рассчитано на 330 человек.

Восемь новых совместных лабораторий интегрируют в учебные программы колледжа университета «Сириус». Они открыты по направлениям: интерфейсы будущего (от компании РЖД), информационные технологии и информационная безопасность (Ростелеком), инфраструктурное программное обеспечение (ГК «Астра»), технологическое развитие («Газпром нефть») и проектная лаборатория Инновационного научно-технологического центра «Сириус. Росатом открыл сразу три лаборатории: мехатроники и робототехники, управления доверенными программно-аппаратными комплексами и сетей передачи данных.

«При оснащении аудиторий приоритет отдавался российскому оборудованию и программному обеспечению. Это позволяет буквально с первого курса готовить студентов к работе в индустрии, а также служит развитию отечественных технологий и продуктов»,— отметил глава федеральной территории Дмитрий Плишкин.

Всего в колледже обучаются 517 человек по десяти образовательным программам по четырем востребованным специальностям. В этом году первокурсниками стали 265 студентов из 58 регионов страны и стран ближнего зарубежья. Из них 228 человек обучаются за счет средств бюджета Сириуса. Еще 252 студента переведены на второй и третий курс.

Татьяна Ручкина

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