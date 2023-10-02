Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ярославле возбудили уголовное дело из-за убийства котят

ОМВД России по Кировскому городскому району Ярославля возбудило уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

«Поводом к возбуждению уголовного дела стали многочисленные публикации в средствах массовой информации о жестоком обращении с котятами»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела. В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье «жесткое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, в отношении нескольких животных».

О факте появления видео с жестоким убийством котят сообщил в том числе зоозащитник Игорь Айрапетян, который потребовал наказать живодера.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...