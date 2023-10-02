В Ярославле возбудили уголовное дело из-за убийства котят

ОМВД России по Кировскому городскому району Ярославля возбудило уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

«Поводом к возбуждению уголовного дела стали многочисленные публикации в средствах массовой информации о жестоком обращении с котятами»,— сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела. В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по статье «жесткое обращение с животными, совершенное с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях, в отношении нескольких животных».

О факте появления видео с жестоким убийством котят сообщил в том числе зоозащитник Игорь Айрапетян, который потребовал наказать живодера.

Антон Голицын