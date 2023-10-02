В Нововоронеже определили лучшие добровольные пожарные формирования Концерна «Росэнергоатом»

27- 28 сентября в Нововоронеже состоялись дивизиональные соревнования добровольных пожарных дружин. Состязания прошли на базе специальной пожарной части (СПСЧ) №14, которая охраняет Нововоронежскую АЭС и несколько раз была признана лучшей в России. По семь мужских и женских команд представляли Нововоронежскую, Ленинградскую, Калининскую, Смоленскую и другие АЭС страны - всего около 70 человек.

На первом этапе участникам предстояло сдать теоретическую часть, а во второй день - пробежать эстафету. Первыми полосу препятствий прошли девушки: бежали с пожарным рукавом на перевес, надевали спецодежду, тушили пламя. Послабление перед мужчинами было сделано только в одном элементе - девушки оббегали, а не перепрыгивали двухметровый барьер. После к эстафете приступили мужчины – в среднем на дистанцию у каждой команды ушло чуть более двух минут.

«Здесь присутствуют лучшие добровольные пожарные от каждой атомной станции. В случае нештатной ситуации, именно они первыми приступят к ликвидации возгорания, будут принимать решения и тушить пожар до приезда профессиональных спасателей. В Нововоронеже отличная площадка, где все участники могут в полной мере показать своё мастерство», - рассказал главный судья соревнований, директор департамента пожарной безопасности Концерна «Росэнергоатом» Виктор Никифоров.

По итогам состязаний главный переходящий кубок второй раз подряд отправился на Калининскую АЭС, второе место - у Балаковской АЭС, третье - у Белоярской АЭС.

Лучшими на этапах эстафеты у мужчин стали: Дмитрий Гныра (Белоярская АЭС), Дмитрий Спехов (Калининская АЭС), Денис Лебедев и Вячеслав Скрипка — Смоленская АЭС. У женщин самыми быстрыми оказались представительницы Калининской АЭС Арина Васина, Людмила Лаврова и Елизавета Тарасова, а также Татьяна Соболева (Ленинградская АЭС).