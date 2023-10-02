В Крымском районе планируют открыть крематорий

В Крымском районе около станицы Варениковской планируют открыть крематорий. Об этом сообщает портал 93.ру со ссылкой на «Национальную мемориальную компанию» (НМК).

На объекте уже завершили монтаж двух кремационных печей с системой очистки отводимых газов Fu Shou Yuan, которую разработали в компании. В ближайшие месяцы объект начнет принимать заявки.

Землю около Варениковской под «ритуальную деятельность» арендовали в 2021 году на 49 лет. Торги выиграла «Русская мемориальная компания» («РМК»).

По данным «СПАРК-Интерфакс», «РМК» создали в 2021 году в станице Варениковской. 80% компании принадлежит Юрию Богоявленскому, остальные 20% — Алексею Логинову, который является гендиректором компании. Ранее основная доля фирмы принадлежала Марии Богоявленской. В 2022 году убыток компании составил 144 тыс. руб.

Татьяна Ручкина

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