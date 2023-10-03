Клинический случай

В обновленной адресной инвестпрограмме Пермского края региональное правительство запланировало более 631 млн руб. на изъятие и восстановление бывшей поликлиники по ул. Лебедева, 11 в Перми. Причем выкупать полуразрушенную поликлинику, являющуюся объектом культурного наследия, власти будут всего за 1 руб., остальное отводится на приспособление здания к современному использованию. Изъять у собственников здание суд постановил еще летом, сейчас это решение оспаривается владельцами объекта в суде. Экспертам известно, что несколько лет назад некие представители бизнеса были заинтересованы в возведении жилья или бизнес-центра на территории поликлиники. Теперь же, по данным собеседников, после восстановления памятника, в нем могут открыть общественный центр.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Власти Прикамья готовятся к изъятию и восстановлению аварийного здания поликлиники по ул. Лебедева, 11 в Перми. Согласно актуализированной адресной инвестпрограмме Пермского края, региональное правительство запланировало приобрести в собственность здание бывшей поликлиники в Рабочем поселке и приспособить его для современного использования. Оценочная стоимость инициативы 631,2 млн руб.

В этом году на проект по выкупу и восстановлению поликлиники региональные власти намерены направить всего 1 руб., в 2026-м — 10 млн руб. и в 2027-м — 621,2 млн руб. (на этот же год намечено завершить работы). Краевые власти внесли выкуп и восстановление здания поликлиники в адресную инвестпрограмму в феврале этого года, но тогда финансировать объект собирались в более поздний период (310 млн руб. в 2027-м и 321,2 млн руб. в 2028-м).

Трехэтажное полуразрушенное здание бывшей поликлиники имеет площадь около 5 тыс. кв. м. Здание, возведенное в конце 1920-х годов, является объектом культурного наследия. До 2011 года оно находилось в муниципальной собственности, пока администрация Перми не продала его на аукционе за 14,5 млн руб., владельцами здания стали Владимир Понькин и Екатерина Никишина. В 2020 году краевые власти сообщили, что рассматривают возможность реконструкции объекта для нужд музея современного искусства PERMM. Однако сейчас музей переезжает в арендованное здание бывшего автосалона по ул. Крисанова, 4, открытие в котором намечено на конец октября.

В январе 2023 года краевая госинспекция по охране объектов культурного наследия обратилась в суд с требованием изъять здание у собственников. По мнению инспекции, владельцы не исполняли обязанности по надлежащему содержанию объекта. В июле Мотовилихинский райсуд удовлетворил требования истца, постановив изъять у собственников памятник архитектуры. Сейчас это решение оспаривается ответчиками в Пермском краевом суде (апелляционная жалоба подана в августе, 29 сентября дело передали судье). Кроме того, в июне региональная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нарушения требований сохранения или использования объектов культурного наследия, допущенного при содержании здания. Расследование дела ведет краевое ГУ МВД.

Напомним, в соответствии с адресной инвестпрограммой Пермского края, здание поликлиники планируется приобрести за 1 руб., остальные средства запланированы на проектно-изыскательные работы (10 млн руб.) и непосредственно на строительно-монтажные работы (300 млн руб. в 2026-м и 321,2 млн руб. в 2027-м). Чтобы выяснить детали реставрации здания, «Ъ-Прикамье» направил запрос в краевую инспекцию по охране объектов культурного наследия, ответ пока не получен.

Архитектор-реставратор Геннадий Воженников отметил аварийное состояние бывшей поликлиники, обратив внимание, что за ее состоянием долгие годы не следили, не проводили консервацию, чтобы сохранить строение. Господину Воженникову известно, что несколько лет назад представители бизнеса были заинтересованы в возведении там жилья или бизнес-центра. Но по законодательству новое строительство на территории объекта культурного наследия запрещено, потому эти бизнес-проекты рушились. Экс­перт позитивно оценил планы восстановления памятника архитектуры и подчеркнул, что бывшая поликлиника обладает ярко выраженной архитектурой эпохи конструктивизма. «При приспособлении к современному использованию внутрь объекта можно ввести железобетонный каркас, который примет на себя все нагрузки, а стены здания станут прекрасным украшением памятника архитектуры. Новый каркас позволит обустроить внутри свободную планировку и провести современные инженерные сети»,— рассуждает Геннадий Воженников. По мнению архитектора-реставратора, там можно было бы снова открыть поликлинику или школу, детский сад и прочее, в чем наиболее нуждаются местные жители.

Общественная активистка Анастасия Мальцева, участвующая в качестве третьего лица в суде между госинспекцией и господами Понькиным и Никишиной, полагает, что владельцам бывшей поликлиники не удастся оспорить решение Мотовилихинского райсуда. Гос­пожа Мальцева рада, что появилась практика, когда государство в лице краевых властей заявляет о готовности брать на себя ответственность за объект культурного наследия. Собеседник отметила, что вид разрешенного использования участка под поликлиникой (13 тыс. кв. м, под торговый комплекс, административно-хозяйственные, деловые, общественные учреждения, организации и др.) позволяет размещать там социальные учреждения и культурно-досуговые комплексы. По данным Анастасии Мальцевой, после восстановления здания власти откроют в нем общественный центр.

Евгения Ахмедова