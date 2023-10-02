«От налога могут освободить граждан, получающих высокий доход “в серую”»

Депутаты от ЛДПР предложили отменить НДФЛ при доходах ниже 30 тыс. руб. Как считают авторы инициативы, это оптимальный порог, так как почти вдвое превышает минимальный размер оплаты труда. По задумке парламентариев, это позволит людям увеличить семейный бюджет, повысить уровень жизни, что будет способствовать экономическому росту России. Финансовый советник, предприниматель, инвестор, владелец частного агентства занятости «Приоритет Проф» Наталья Жукова считает, что такая мера действительно позволит несколько улучшить жизнь малоимущей категории граждан, но воспользоваться этой льготой смогут и те, кто получает «серую» зарплату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Жукова

Фото: предоставлено автором Наталья Жукова

Фото: предоставлено автором

«Если опираться на официальные статистические данные, то средний заработок во многих регионах России составляет чуть выше 30 тыс. руб., а в некоторых — ниже этой цифры. По данным РИА “Рейтинг”, к регионам, где средний заработок немного выше 30 тыс. относятся Саратовская, Орловская, Волгоградская области, Республика Мордовия и ряд других регионов. А в Чечне, Кабардино-Балкарии, Ингушетии средний заработок ниже этого уровня. Поэтому в целом по стране официальный заработок может сохраняться ниже уровня 30 тыс. руб. в месяц у достаточно большого количества граждан.

Давайте посчитаем: если у человека зарплата 29 900 руб., то за вычетом НДФЛ он получит 26 013 рублей. НДФЛ составит 3887 руб. В год сумма налога составит 46 644 руб. В принципе, это ощутимо для малоимущих граждан.

Хотя уровень зарплаты за последние несколько месяцев значительно вырос, причем по всем категориям специальностей и профессий. Кадровый голод заставляет предприятия повышать зарплаты, чтобы удержать сотрудников. Например, в Краснодарском крае, в январе—июне 2023 года среднемесячная начисленная зарплата, по данным Краснодарстата, составила 52,7 тыс. руб., что на 14,2% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако может получиться так, что от НДФЛ освободят граждан, получающих высокий доход “в серую”. Если официальный заработок станет единственным условием освобождения от налога, то избежать этой ситуации будет никак нельзя. Слишком велик соблазн воспользоваться такой возможностью. Здесь может помочь контроль со стороны налоговой инспекции за расходами таких граждан. Если человек не платит налог, но при этом его расходы явно высоки, то придется объяснить происхождение этих денежных средств. Мы периодически слышим о таких прецедентах, но эти случаи довольно редки.

Если налоговые органы будут осуществлять тотальный контроль, то нагрузка на них в этом случае сильно возрастет. Хотя технический прогресс не стоит на месте. Если будет введен автоматизированный контроль, то все вполне возможно.

Пока этого не произошло, проще контролировать работодателей. С чем в последние годы налоговые органы вполне справляются. Все меньше предприятий идут по пути выплаты минимального уровня заработной платы.

Инициаторы предложения отменить НДФЛ гражданам с доходом ниже 30 тыс. руб. также внесли в Госдуму законопроект и об увеличении налога для россиян, зарабатывающих больше 25 млн руб. в год, с 13% до 20%. Я не исключаю вероятности того, что порог 25 млн могут и снизить».

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