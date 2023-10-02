В Ярославле улицы Победы и Свободы отремонтируют к июлю 2024 года

В Ярославле отремонтировать дороги на улицах Победы и Свободы планируют к июлю 2024 года. В рамках работ заменят асфальт, на некоторых участках уберут парковки и расширят проезжую часть. Сегодня глава региона Михаил Евраев осмотрел ход ремонта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Состояние ключевых магистралей города было удручающим. Жители очень давно ждали этого ремонта, поэтому мы приняли решение сделать улицы Победы и Свободы опережающими темпами, начав работы на год раньше. Планируем завершить ремонт улиц к июлю 2024 года. Важно, что мы перешли на двухлетние контракты. Это означает, что подрядчик сразу понимает объемы работ, и мы не теряем весенний период на проектирование и расторговку, а можем сразу выходить на объекты. Мы рассчитываем, что следующий строительный сезон по дорогам в регионе начнем гораздо раньше»,— прокомментировал Михаил Евраев.

Губернатор Михаил Евраев сообщил, что на многих участках улиц Свободы и Победы парковки уберут, чтобы не заужать проезжую часть. Парковочные пространства организуют на прилегающих улицах.

«Важно, что такие ключевые улицы у нас находятся в активной работе»,— сказал губернатор.

В этом году на улице Свободы отремонтируют участок от площади Волкова до улицы Республиканской. На участке уберут парковки, дополнительные парковочные пространства организуют на соседних прилегающих улицах и около Воскресенских казарм. В следующем году на улице Свободы сделают выделенную полосу для общественного транспорта и отремонтируют участок от улицы Республиканской до Ярославля-Главного.

На улице Победы в этом году выполнят асфальтирование нижнего слоя на участке от улицы Большой Октябрьской до Волжской набережной, обновят светофоры, расширят проезжую часть улицы Победы — от Октябрьской площади до улицы Советской. В следующем году уложат второй слой асфальта и доделают бордюры с тротуарами.

Министр дорожного хозяйства Ярославской области Роман Душко порекомендовал подрядчикам оборудовать пешеходные трапы навесами, чтобы пешеходы могли комфортно пройти.

Ремонт двух основных в городе улиц выполняется в рамках реализации правительством области нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Алла Чижова