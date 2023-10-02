Пассажирские перевозки на Горьковской ЖД выросли на 10,3%

Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «Российские железные дороги») в январе-сентябре 2023 года отправила 29,4 млн пассажиров. По данным ГЖДЛ, это на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В дальнем следовании отправлено порядка 6,8 млн пассажиров, рост составил 13,4%. В пригородном сообщении отправлено 22,6 млн пассажиров, рост — 9,4%. Пассажирооборот по итогам девяти месяцев составил более 7,8 млрд пассажиро-километров.

Андрей Репин