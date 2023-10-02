Краснодару и Сочи выделят почти 1,5 млрд рублей на транспортные услуги

В 2023-2025 годах Краснодар и Сочи получат почти 1,5 млрд руб. на создание условий для предоставление транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания. Соответствующее постановление подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Краснодару в этом году на развитие транспорта выделят 218,3 тыс. руб., в 2024 — 433,1 тыс. руб. и в 2025 — 444,6 тыс. руб.

Сочи получит совокупно почти 374 тыс. руб. В 2023 городу на развитие транспорта направят 15,2 тыс. руб., в следующем — 166,8 тыс. руб. и в 2025 — 191,9 тыс.

Татьяна Ручкина

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