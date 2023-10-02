«Яндекс Погода»: 3 октября в Черноземье будет ясно, малооблачно и облачно с прояснениями, до +18°

Во вторник, 3 октября, в Черноземье не ожидается ясная, малооблачная и облачная с прояснениями погода в зависимости от региона. Среднесуточная температура составит +16°…+18°. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Теплее всего будет в Белгородской и Курской областях, где прогнозируется ясная погода при +18°. Холоднее всего — в Тамбовской области, где ожидается облачность с прояснениями и лишь +16°.

В остальных регионах Черноземья будет малооблачно. Столбик термометра остановится на отметке в +17°.

Алина Морозова

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