В Ярославской области проверят режим работы бассейнов в школах

В Ярославской области проведут инвентаризацию бассейнов в школах и детских садах по поручению главы региона Михаила Евраева. Также планируется, что новые школы в области будут строить с плавательными бассейнами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В регионе проверят режим работы бассейнов в образовательных учреждениях после обращений жителей Данилова. Они сообщали о том, что бассейн ДЮСШ №2 работает только в отопительный сезон. На оперативном совещании в областном правительстве глава Центра управления регионом Ярославской области Гоар Ватинян сообщила, что это не единичный случай.

«Необходимо провести инвентаризацию школ, спортшкол, детских садов и оздоровительных лагерей, при которых есть бассейны. Это позволит понять, где данные объекты работают только в отопительный период, чтобы просчитать, сколько стоит их реконструкция для круглогодичного использования и сколько на это нужно времени. Надо сделать так, чтобы бассейны работали во всех учреждениях и в летнее время. У нас их не так много, и все они востребованы и в летний, и в зимний период»,— отметил губернатор области Михаил Евраев.

Глава региона отметил, что в будущем при строительстве образовательных учреждений бассейны должны входить в проект. В том числе губернатор поручил мэру Ярославля предусмотреть изменения в проект строящейся школы на Московском проспекте, чтобы бассейн там был круглогодичный.

«Посмотрите, сколько составит удорожание. Строительство школ с бассейнами должно стать нормой»,— сказал Михаил Евраев.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что новую школу на Московском проспекте начали строить в марте этого года. Стоимость контракта составляет 1,12 млрд руб. Возведением школы занимается ООО «Ведич» из Ярославля. Именно «Ведич» строил школу на улице Чернопрудная в микрорайоне «Сокол». Новый объект значительно масштабнее. Помимо основного здания, придется возвести и физкультурный комплекс с бассейном. Целиком школу необходимо закончить к 6 декабря 2024 года.

Алла Чижова