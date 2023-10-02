To Be Blossom показал первый дроп осенне-зимней коллекции

Российский бренд To Be Blossom представляет новый дроп в рамках осенне-зимней коллекции. Основной акцент сделан на новые силуэты, сложный крой и высокое качество тканей, в том числе шерсть мериноса. В основе образов — многослойность, контраст фактур и повседневная элегантность в оттенках белого, голубого, оранжевого, черного и коричневого. Среди моделей ищите укороченные свитеры, пальто, юбки в длине макси, платья, брюки, джемперы и шорты, есть отдельная линейка вещей из экокожи. Коллекция обуви также пополнилась актуальными моделями: ботильонами и челси из натуральной кожи и кедами с утепленной подкладкой из меха.

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