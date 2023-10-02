Краевые власти определили муниципалитеты, которые получат субсидии на создание причалов

Правительство Пермского края распределило субсидии муниципальным образованиям на создание причальной инфраструктуры для пассажирских судов в 2024–2026 годах. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона. Как следует из документа, всего на эти цели в бюджете Прикамья на следующую трехлетку запланировано 111,6 млн руб. В 2024 году субсидию в размере 34,3 млн руб. предоставят Осинскому городскому округу, в 2025-м 38,7 млн руб. выделят Добрянскому округу, еще 38,7 млн руб. в 2026 году получит Ильинский округ. Условием предоставления субсидий является софинансирование из местного бюджета — не менее 10% от общей стоимости проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О том, что регион планирует предоставлять муниципалитетам субсидии на создание причальной инфраструктуры, стало известно в мае этого года. Как поясняла министр по туризму Пермского края Юлия Ветошкина, субсидии будут предоставляться по результатам отбора. Данная мера поддержки будет доступна муниципалитетам, которые стоят на Каме и наиболее интересны для туристического потока. На средства субсидии выбранные муниципальные образования смогут установить модульный или стационарный причал либо приобрести дебаркадер — плавучую пристань.