«Модное продвижение технологий»

Обозреватель “Ъ FM”Александр Леви рассказывает об «умной булавке», созданной бывшими сотрудниками Apple.

Наоми Кэмпбелл показала носимое устройство с искусственным интеллектом Ai Pin. Точнее супермодель выходила на подиум с этим гаджетом, закреплённым на одежде, во время модного показа в Париже. Какой-то презентации электронной новинки не было. Можно сказать, что таким необычным образом Наоми Кэмпбелл анонсировала лишь презентацию и подогрела внимание к устройству. Официальный запуск Ai Pin состоится 9 ноября, что подтвердили сами разработчики «умной булавки» компания Humane.

Последняя, несмотря на свой молодой возраст и фактически статус успешно собирающего инвестиции стартапа, была основана парой выходцев из Apple — Бетани Бонджорно и Имраном Чаудри. Им удалось сформировать имидж загадочной и таинственной компании, которая должна представить какое-то устройство, которое будет использовать инструменты искусственного интеллекта. С 2020 года Humane привлекает средства, которые почти каждый раз исчисляются сотнями миллионов долларов.

Вот что известно об Ai Pin на сегодня. Это небольшой, размером с коробочку от наушников, автономный гаджет без дисплея, но с некоторым количеством сенсоров. Устройство закрепляется на одежде и предназначено для повседневного ношения. На основе полученных от датчиков данных, встроенная программная платформа выдает персональные вычисления. Какую пользу это несёт, создатели, наверняка, расскажут на презентации.

Пока они лишь поспешили заверить, что Ai Pin ориентирован на конфиденциальность. Гаджет лишен функции пробуждения по каким-либо ключевым фразам или словам. Соответственно, постоянного прослушивания в будущей новинке тоже нет.

На подиуме в Париже Ai Pin оказался лишь потому, что основатели компании Humane испытывают страсть к союзу дизайна, творчества и технологий, заверили сами Бонджорно и Чаудри.