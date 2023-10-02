В Таганроге у ряда учеников школы №30 выявлена норовирусная инфекция

Часть учеников школы №30 города Таганрога в Ростовской области страдает от недомогания, вызванного норовирусом, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации Таганрога Андрей Фатеев.

По словам градоначальника, в ходе санитарно-противоэпидемических мероприятий у некоторых школьников выявлен РНК норовируса, в то же время ни у кого из работников пищеблока он не обнаружен.

Андрей Фатеев подчеркнул, что информация об отравлении учеников в школьной столовой не подтверждена.

«Образовательный процесс переведен на дистанционный режим. Продолжаются

санитарно-противоэпидемические мероприятия. Ситуация находится на контроле. Буду информировать»,— отметил глава администрации.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Ростовской области сообщили, что специалисты территориального отдела провели санитарно-противоэпидемические мероприятия для предотвращения острой кишечной инфекции. Проведен отбор проб пищи и смывов с поверхностей для исследований.

«Лабораторные исследования и противоэпидемические мероприятия продолжаются. На текущий момент новых случаев заболевания не зарегистрировано»,— сообщили в ведомстве.

Норовирусная инфекция — это острое вирусное заболевание, проявляющееся преимущественно синдромом гастроэнтерита. Может передаваться через немытые фрукты и овощи, а также контактно-бутовым путем. Обычно симптомы норовирусной инфекции проходят сами через 12-72 часа.

Анастасия Назарова