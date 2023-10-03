Губернатор заявил о необходимости продления поддержки аграриев

Сельхозпроизводителям, которые испытывают трудности с уплатой льготных кредитов, необходима их пролонгация. Об этом в ходе совещания в рамках межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Помочь с пролонгацией льготных кредитов он попросил Минсельхоз РФ и полпреда РФ в УрФО Владимира Якушева. Глава региона отметил, что ход уборочной кампании аграриям существенно усложнили дожди, по ее итогам планируется собрать не меньше зерна, чем в прошлом году — более 2 млн т. Несмотря на трудности, АПК Челябинской области продолжает с профицитом обеспечивать региональный рынок основными продуктами питания.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл. Фото: Пресс-служба правительства Челябинской обл.

В Челябинске завершила работу XI Межрегиональная агропромышленная выставка Уральского федерального округа, которая проходила в конгресс-холле «Таганай» с 27 по 29 сентября. В ней приняли участие 275 сельскохозяйственных предприятий Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также главы этих регионов. В рамках выставки состоялось совещание Совета при полпреде президента РФ по ситуации в агропромышленном комплексе (АПК) УрФО. Основной его темой стал ход уборочной кампании и его предварительные итоги.

В ходе совещания губернатор Челябинской области отметил, что в регионе стабилизировались и снижаются цены на ГСМ, для повышения эффективности в растениеводстве продолжается техническое перевооружение АПК. При этом глава региона попросил Минсельхоз РФ и полпреда Владимира Якушева оказать помощь в пролонгации льготных кредитов для аграриев, платить по которым отдельным фермерским хозяйствам стало сложнее.

«Объем льготного кредитования в регионе по краткосрочным кредитам достиг 11,5 млрд рублей. Между тем ряд хозяйств имеет трудности с погашением кредитов. На приобретение техники и строительство новых производств из регионального бюджета в этом году выделили 490 млн руб. В целом в дополнение к мерам федеральной поддержки регионального АПК уже перечислено 1,34 млрд руб.»,— отметил Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что для агропромышленного комплекса Челябинской области этот год был непростым.

«С одной стороны, летом в нескольких муниципалитетах была засуха, в трех районах по этой причине объявляли режим ЧС. В то же время в конце августа и сентябре шли обильные дожди. В связи с этим было трудно убирать урожай. На сегодня убрано 55% урожая. В прошлом году мы в это время уже заканчивали уборку. Планируем в этом году собрать более 2 млн т зерна. Для нас это хороший результат,— пояснил Алексей Текслер.— Несмотря на отставание в темпах уборки, движемся к выполнению плановых показателей. Серьезной проблемой стало прорастание зерна в колосе на еще не убранных полях. Часть такого зерна отправим на фураж для животноводства».

Алексей Текслер отметил, что агропромышленный комплекс Челябинской области с профицитом обеспечивает южноуральцев и жителей других регионов России основными продуктами питания, успешно развивает экспорт. «В ответ на санкции наши предприятия расширяют ассортимент продукции, с государственной поддержкой проводят техническое обновление, создают новые производства»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в ходе совещания отметил, что все проблемные вопросы находятся под пристальным вниманием федеральных органов власти, принят ряд необходимых мер.

«Правительство приняло решение о выделении 45 млрд руб. на льготные кредиты для аграриев. Приняты решения и по горюче-смазочным материалам, которые в ближайшее время должны обеспечить разворот цен на топливо»,— подчеркнул Владимир Якушев. Полпред отметил, что агропромышленный комплекс УрФО год за годом «демонстрирует убедительные и достойные результаты», при этом этот год выдался непростым из-за погоды, роста цен на ГСМ, падения цен на зерно и увеличения стоимости кредитов из-за повышения ключевой ставки.

«Приходилось решать вопросы поставок импортных комплектующих техники. Вскоре мы будем подводить итоги уборочной кампании, станут известны финальные данные. Но уже сейчас ясно, что и в этом году аграрии нас не подведут и соберут приличный урожай. Работа в условиях беспрецедентных санкций — это работа с новыми вызовами. Будем решать их совместно и использовать ограничения для роста и развития»,— подытожил Владимир Якушев.

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин также отметил, что прошлый год стал рекордным по урожайности для многих регионов, в том числе для Южного Урала. «К примеру, были достигнуты рекордные урожаи масличных в Курганской и Челябинской областях. Сейчас у аграриев округа в активной фазе уборочная кампания. Погода вносит неблагоприятные коррективы. Тем не менее, несмотря на снижение урожайности, мы на сегодня намолотили в УрФО примерно 4,4 млн тонн зерна. Это сопоставимо с уровнем уборки прошлого года. Работы не останавливаются нигде»,— подчеркнул Андрей Разин.

Организатором XI Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа стало министерство сельского хозяйства Челябинской области. За три дня площадку посетили около 10 тыс. человек. На выставке была представлена мясная, рыбная, молочная продукция, мед с более чем 20 пасек и сельскохозяйственная техника. Помимо экспозиции сельхозпродукции, в рамках выставки прошли пленарные дискуссии, торгово-закупочная сессия, обучающие семинары и научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и стратегических ориентиров АПК.

Также на мероприятии представители сельскохозяйственных предприятий Уральского федерального округа рассказали гостям о ходе реализации своих инвестпроектов. Так, агрохолдинг «Ситно» продолжает строительство племенного птицеводческого репродуктора в Кизильском районе и селекционно-семеноводческого центра в Агаповском районе, а компания «Ресурс» (торговая марка «Увелка») возводит элеватор и расширяет производство гречневой крупы.

Михаил Бычков