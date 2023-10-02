Суд отклонил иск Росприроднадзора к «дочке» «Газпрома» на 225 млн рублей

Арбитражный суд Астраханской области отклонил иск Росприроднадзора к дочерней компании «Газпрома» (MOEX: GAZP) — «Газпром переработка». Это следует из резолютивной части суда, которую приводит «Прайм». Росприроднадзор требовал взыскать с компании свыше 225 млн руб. в качестве возмещения вреда, причиненного загрязнением почвы.

Иск был подан в октябре 2020 года. В феврале 2022 года Арбитражный суд назначил по этому делу экологическую экспертизу. Управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям утверждало, что речь идет о загрязнении почвы серой на участке земли площадью 136 тыс. 452 кв. м. рядом с производственным объектом «Газпром переработки».

Эксперту, проводившему экологическую экспертизу, нужно было ответить, какая концентрация серы могла сформироваться в почве за время эксплуатации объекта «Газпром переработки» с 1 ноября 2018 года до 14 октября 2019 года. В Росприроднадзоре утверждали, что инспекторы обнаружили превышение допустимых показателей серы в 14-18 раз.

«Газпром переработка» эксплуатирует пять перерабатывающих заводов и гелиевый завод, расположенные в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Коми, Астраханской и Оренбургской областях.

Лусине Баласян