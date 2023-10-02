Свердловский Росприроднадзор выявил более 10 нарушений на «Уралхимпласте»

Росприроднадзор Свердловской области выявил 11 нарушений на заводе «Уралхимпласт» (Нижний Тагил). Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, во время проверки была рассмотрена экологическая документация, проведен осмотр источников выбросов, расположенных на предприятии.

Специалисты выявили следующие нарушения: недостоверно проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ; предприятие выбрасывает загрязняющие вещества с нарушениями условий специального разрешения; не корректируется выброс вредных веществ в атмосферу при наступлении неблагоприятных метеорологических условий; не предоставляются отчеты о производственном экологическом контроле в установленный срок и другое.

Кроме того, установлено, что превышена предельно допустимая норма выбросов фенола и формальдегида (второй класс опасности), взвешенных веществ, превышены нормативы допустимых сбросов по фенолу и нефтепродуктам (третий класс опасности). По итогам проверки предприятие обязали устранить выявленные нарушения. В отношении юридического и должностных лиц ПАО «Уралхимпласт» будут приняты меры административного реагирования.

ПАО «Уралхимпласт» занимается производством синтетических смол для различных отраслей промышленности. Нижний Тагил входит в число 12 городов России, где к 2024 году должны на 20% снизиться выбросы в атмосферу.

Полина Хабарова

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