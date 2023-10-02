В Ростовской области завершился период навигации на реке Северский Донец

Навигация 2023 года подошла к завершению на реке Северский Донец в Ростовской области. С 25 сентября начался сброс воды на гидроузлах водной магистрали, сообщает минтранс региона со ссылкой на ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация».

«Далее продолжится сброс воды на гидроузлах реки Северский Донец в следующем режиме: с 30 сентября — гидроузел № 6, с 9 октября — гидроузел № 5, с 18 октября — № 4, с 20 ноября — № 3 и № 2»,— предупреждает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в период навигации внештатных ситуация не возникало. Аварий зафиксировано не было.

Анастасия Назарова