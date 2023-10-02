Глава СКР запросил доклад о плохом обращении с ребенком в Саратове

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин запросил информацию о случаях халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) и неисполнения родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ) в Саратове, сообщил информационный центр федерального ведомства.

Саратовские следователи выяснили, что 31-летняя мать 11-летнего мальчика в период с 2017 по 2023 годы «не создавала ему нормальных условий жизни: не обеспечивала санитарно-гигиенические условия и уход, приобретение достаточного количества продуктов питания, что привело его к тяжелому заболеванию». К врачу женщина сына не отвела.

Инспекторы по делам несовершеннолетних игнорировали ситуацию, за что также стали фигурантами дела. Сейчас ребенок находится под присмотром медиков.

И. о. руководителя саратовского СКР Дмитрий Костин подготовит для генерала юстиции Бастрыкина доклад с подробностями расследования.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.