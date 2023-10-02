На Кубани безработица достигла исторического минимума

Уровень общей безработицы в Краснодарском крае составил 1,5% численности трудоспособного населения, это минимальный показатель за всю историю региона, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева. В 2023 году работодатели Кубани заявили на 12% вакансий больше, чем в 2022 году.

В Краснодарском крае помощь жителям в трудоустройстве оказывают по государственной программе «Содействие занятости населения». На текущий год госпрограмма будет профинансирована более чем на более 1,3 млрд руб., средства пойдут на выплату пособий по безработице, а также на переобучение граждан востребованным специальностям. Центры занятости населения на Кубани в 2023 году помогли найти работу для 62 тыс. жителей края. В регионе проводятся ярмарки вакансий, для восполнения дефицита кадров центры занятости корректируют программы переобучения в соответствии с заявками работодателей.

Анна Перова, Краснодар