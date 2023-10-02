Население Пермского края к 2026 году может сократиться почти на 100 тысяч человек

В Пермском крае ожидается сокращение численности населения к 2026 году. Информация об этом содержится в прогнозе социально-экономического развития региона, который приложен к проекту бюджета Прикамья на 2024-2026 годы. В прогнозе представлено два варианта развития экономики: базовый, предусматривающий эффективную реализацию мер по поддержке экономики, и консервативный, в который заложено более сильное замедление мировой экономики и ужесточение санкционных ограничений в отношении РФ. На начало текущего года численность населения Прикамья составляла 2,499 млн человек. Ожидается, что она сократится при любом из двух вариантов. В случае базового варианта количество людей, проживающих на территории края, уменьшится до 2,404 млн человек, при консервативном варианте — до 2,401 млн человек.

Основным фактором такой динамики станет смертность людей старшего возраста. В прошлом году их количество в регионе увеличилось и достигло 23,5% от общей численности населения. При этом именно на долю пожилых людей приходится 75% всех смертей. По оценке на 2023 год численность населения, которое старше трудоспособного возраста, составит 606,7 млн человек. К 2026 году при развитии экономики по базовому варианту их количество уменьшится до 581,7 млн человек, при развитии по консервативному варианту — до 580,9 млн человек.

Ожидается также дальнейшее сокращение рождаемости, наметившееся в регионе в 2016 году. Кроме того, в прогнозе отмечается, что на протяжении последних нескольких лет в Прикамье наблюдается миграционная убыль населения.