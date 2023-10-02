В Татарстане построят завод по производству зерновых рукавов за 1,5 млрд рублей
ГК «Август» планирует построить завод по производству зерновых рукавов и пленочных материалов в Татарстане. Проект с инвестициями в 1,5 млрд руб. появится на территории ОЭЗ «Алабуга». Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
На заводе помимо рукавов будут производить пленку для промышленных теплиц, силосную пленку и промышленную термоусадочную пленку. В среднем планируется производить 1,4 тонны продукции в час. Запуск запланирован на 2024 год.
Площадь завода составит 60,1 тыс. кв. м. В ходе запуска объекта планируется создать до 100 новых рабочих мест.