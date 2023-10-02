Мэр Бахчисарая поручил расчистить подвалы многоэтажек

Глава Бахчисарая Дмитрий Скобликов попросил жителей многоэтажек убрать свои личные вещи из общих подвальных помещений. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Просьба появилась после публикации перечня временных укрытий.

«Подвальные помещения в многоквартирных домах являются общедомовым имуществом, поэтому каждый житель дома несет ответственность за содержание в порядке этого места общего пользования и по требованию управляющей компании обязан убрать свои личные, захламляющие пространство вещи»,— отметил господин Скобликов.

Он попросил организовать расчистку подвальных помещений, не дожидаясь действий УК. Имущество, которое не убрали после предупреждения, может быть утилизировано управляющими компаниями по своему усмотрению. Ключи от подвалов должны быть у председателя дома. В ином случае ответственному лицу необходимо сделать дубликаты, обратившись в РЭП или администрацию города.

Часть жителей многоэтажек успели не только освободить подвальные помещения от хлама, но и обеспечить там запас воды, пледов и стульев. Санузлы во временных укрытиях не предусмотрены. Этот вопрос решается по инициативе самих жителей.

Георгий Ефименко

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