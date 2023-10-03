«Южуралзолото» заплатит за шведские машины

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск дочерней компании шведского холдинга Sandvik к АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) о взыскании 1,3 млн евро. Предприятие из Челябинской области не заплатило за поставку подземных буровых установок и самосвалов, приобретенных в 2021 году. ЮГК не оспаривала сам долг, но не согласилась с выплатой неустойки. Неплатежи ответчик объяснил стремлением мотивировать поставщика сделать шеф-монтаж оборудования и передать техническую документацию. Суд в полном объеме взыскал с ЮГК сумму долга, незначительно снизив размер неустойки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран АО «ЮГК» не оспаривало сам долг, но не соглашалось с выплатой неустойки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ АО «ЮГК» не оспаривало сам долг, но не соглашалось с выплатой неустойки

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Дочерняя организация шведской инжиниринговой компании Sandvik — ООО «Сандвик майнинг энд констракшн СНГ» (Москва, в апреле 2023 года сменило название на ООО «Сибирь ГТ») отсудила 135,5 млн руб., или 1,3 млн евро у АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Пласт Челябинской области). Соответствующее решение принял Арбитражный суд Москвы на прошлой неделе.

Спор рассматривался в суде с января этого года. Согласно материалам дела, российская «дочка» шведской компании просила взыскать с золотодобывающего предприятия долг и неустойку по двум заключенным 24 февраля 2021 года договорам поставки оборудования. Общая сумма исковых требований составляла 1,33 млн руб.

По одному из договоров «Сандвик» должен был поставить ЮГК три подземные буровые установки стоимостью 1,4 млн евро. «После перечисления покупателем аванса продавец осуществил доставку товара и передал его покупателю, что подтверждается товарными накладными, счетами-фактурами и актами сдачи-приемки, подписанными обеими сторонами, а также отчетами сюрвейера. Однако ответчик не исполнил обязательство по оплате, размер долга составляет 795,98 тыс. евро»,— говорится в материалах дела. Окончательно рассчитаться ЮГК должна была не позднее 70 дней с даты поставки и приемки оборудования. Установки покупатель получил в ноябре 2021-го и январе 2022 года.

По второму контракту по цене 1,8 млн евро ЮГК купила три подземных самосвала. По данным истца, полностью предприятие рассчиталось только за одну машину из трех. Задолженность составила почти 473 тыс. евро.

По данным «СПАРК Интерфакс», ООО «Сандвик майнинг энд констракшн СНГ» было создано в Москве в 2002 году. В апреле этого года ООО переименовано в «Сибирь ГТ». Организация на 100% принадлежит Sandvik AB (Швеция), специализирующейся на производстве инструментов, инструментальных систем и технологий для резки металла, оборудования для горной и строительной отраслей. У компании имеется 15 филиалов в разных регионах РФ. В 2022 году выручка составила 7,3 млрд руб. (18,4 млрд в 2021 году), чистый убыток — 5,1 млрд (1,2 млрд прибыль). В июне 2022 года Sandvik объявила о прекращении деятельности в России в связи со специальной военной операцией РФ на Украине.

АО «ЮГК» наличие долга не оспаривало, но возражало против взыскания почти 70 тыс. евро неустойки. В суде ответчик объяснял задолженность тем, что задерживал оплату, чтобы мотивировать истца сделать шеф-монтаж и передать техническую документацию. Суд отклонил этот довод, поскольку ЮГК не смогла доказать, что обращалась по этим вопросам к поставщику. Кроме того, документация была передана заводом-изготовителем вместе с машинами, а акты приемки-передачи были подписаны ЮГК без замечаний, говорится в решении суда.

Требования истца были удовлетворены частично. Суд в полном объеме взыскал сумму долга, но уменьшил неустойку на 23,3 тыс. руб. При расчете был учтен мораторий правительства РФ от 28 марта 2022 года, запрещающий начислять пени на долги после 1 апреля 2022 года. По решению суда, деньги с ответчика взыскиваются в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа задолженности.

В ЮГК сообщили «Ъ-Южный Урал», что вопрос об обжаловании решения Арбитражного суда Москвы пока рассматривается, при этом подчеркнули, что сумма взыскания для компании является незначительной.

АО «ЮГК» входит в одноименную группу компаний и принадлежит бизнесмену Константину Струкову, который занимает 2133-е место в списке 2540 богатейших бизнесменов мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в $1,3 млрд. Группа занимается добычей золота в Пластовском, Еткульском и Верхнеуральском районах Челябинской области, а также в Хакасии (ОАО «Коммунаровский рудник»), и разрабатывает месторождение россыпного золота в Красноярском крае. По итогам 2022 года выручка АО «ЮГК» составила 29,9 млрд, чистый убыток — 16,3 млрд руб. В первом полугодии 2023 года выручка АО сократилась на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,29 млрд руб., а чистый убыток вырос в 2,5 раза, до 6,3 млрд руб.

Юлия Гарипова