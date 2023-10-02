Дело о нападении школьницы с канцелярским ножом на подругу возбуждено в Оби

В городе Обь (Новосибирская область) фигурантом дела о покушении на убийство стала 14-летняя девочка. По данным СУ СКР по региону, взяв канцелярский нож, она напала в ходе ссоры на свою 13-летнюю знакомую.

Нападавшая нанесла девочке множественные ранения. Однако довести умысел до конца не смогла, так как потерпевшая оказала активное сопротивление. Медиками пострадавшей была оказана своевременная помощь, угрозы жизни ребенку нет.

Нападавшая была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

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Оксана Павлова