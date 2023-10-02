Переславский концессионер проигнорировал заявку котельной на водоотведение

Ярославское управление антимонопольной службы выдало предупреждение ООО «ГКС» о необходимости заключить договоры с котельной — ООО «Рэнсом». Ранее концессионер «Городские коммунальные сети» проигнорировал заявку организации о заключение договоров. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ООО «Городские коммунальные сети» — гарантирующая организация в сфере холодного водоснабжения и водоотведения и единая теплоснабжающая организация в Переславле-Залесском. Сейчас «ГКС» обслуживает 21 котельную, в том числе ООО «Рэнсом». Администрация Переславля-Залесского в начале 2023 года заключила концессионное соглашение с организацией на 25 лет. «ГКС» меняет сети в городе, при этом получая от населения коммунальные платежи.

Котельная ООО «Рэнсом» обратилась в ООО «Городские коммунальные сети» для заключения договоров по транспортировке воды, стоков, холодного водоснабжения и водоотведения. Однако организация, по данным УФАС, проигнорировала заявку потребителя.

«Общество является гарантирующей организацией на рынке оказания услуг водоснабжения и водоотведения на территории города Переславля - Залесского. Данный статус обязывает к заключению договоров с любым обратившимся потребителем»,— говорится в сообщении УФАС.

Сейчас «Городским коммунальным сетям» вынесли предупреждение. Если организация не заключит договоры по заявке ООО «Рэнсом», то в отношении нее возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Алла Чижова