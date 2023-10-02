В Челябинске открыли новое здание филиала фонда «Защитники Отечества»

В Калининском районе Челябинска открылось новое здание филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Оно разместилось по улице Университетская Набережная, сообщают в правительстве региона.

В двухэтажном здании находится Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО. В нем бойцы и члены их семей смогут получить полный комплекс услуг в режиме «одного окна»: начиная от психологической и юридической поддержки до помощи в получении образования и трудоустройстве. В здании разместится отделение МФЦ, тренажерный зал, пункт проката технический средств реабилитации. Также в центре можно будет обучиться уходу за родственниками, получившими травму в ходе СВО.

«Филиал мы открыли еще в мае во временном помещении, но поставили себе задачу сделать комплексный центр оказания помощи ветеранам СВО на базе фонда. Эту задачу мы успешно решили. Здесь находятся сотрудники фонда, организована вся инфраструктура для оказания любой помощи нашим ребятам, которые возвращаются с СВО и, конечно, членам их семей»,— подчеркнул губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Ранее филиал фонда «Защитники Отечества» в Челябинске функционировал в здании центра социального обслуживания населения по Центральному району.