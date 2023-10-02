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Коммерсантъ FM
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Иностранный бизнес обновил список

Кто вошел в рейтинг крупнейших зарубежных компаний в РФ

Leroy Merlin стала крупнейшей из иностранных компаний, работающих в России. Forbes составил новый рейтинг игроков рынка. За последний год обновилась почти половина списка. Из него выбыли 22 организации, которые приостановили или закрыли бизнес в стране. Самое внушительное представительство сохранили компании американского происхождения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подробнее — в справке “Ъ FM”:

Французская Leroy Merlin — сеть магазинов для строительства и ремонта — стала лидером по выручке, почти 530 млрд руб. При этом составители рейтинга отметили, что сама компания впервые не раскрывала свои показатели за 2022-й. Аналитики использовали оценки выручки агентства Infoline. В предыдущем рейтинге Leroy Merlin занимала второе место, уступая Volkswagen Group. Но немецкий автоконцерн покинул российский рынок. Впрочем, планирует это сделать и французский ритейлер, передав бизнес местному игроку.

На втором месте рейтинга японский производитель табачных изделий JT Group. В апреле прошлого года компания заявила, что приостанавливает инвестиции и маркетинговую активность в России и даже подумывает о продаже бизнеса, тем не менее за год она заработала в стране 430 млрд руб. Замыкает тройку лидеров тоже табачная компания, но из США. Philip Morris International получил выручку на 33 млрд руб. меньше, чем японские конкуренты. В десятке списка Forbes также PepsiCo, Elo Group (в нее входят сети «Ашан» и «Атак»), нидерландская Veon, которая до декабря владела российской телекоммуникационной компанией «Вымпелком».

На седьмом месте немецкая группа Metro с выручкой в 223 млрд руб. Далее примерно со схожими финансовыми результатами идут представители пищевой промышленности — американская Mars и швейцарская Nestle. Замыкает десятку китайский автопроизводитель Chery Automobile, который заработал в России почти 150 млрд руб. Всего в списке Forbes 50 компаний, восемь из них американские. В прошлом рейтинге их было 10. Китай раньше занимал первую строчку, а теперь — шестую.

В рейтинг Forbes вошли несколько компаний, которые остаются «дочками» иностранных холдингов, но под временным управлением Росимущества. В их числе, например, Danone, «Юнипро», доля Carlsberg в пивоваренной компании «Балтика» и «Форвард Энерго». Возможно, они, а также другие крупные игроки и хотели бы покинуть рынок, но российские власти установили практически заградительные условия, отметил гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков:

«Большого желания у этих компаний работать на российском рынке нет, и они бы с удовольствием его покинули, но в какой-то степени сделать это сейчас не могут. Правительство РФ ввело целый ряд ограничений на уход иностранных компаний. Изначально это было связано с более жестким валютным контролем и, соответственно, невозможностью вывода денег даже в том случае, если ты смог найти покупателя на свои активы.

«Леруа Мерлен» возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в РФ

Потом — с проведением сделок через правительственную комиссию, которая работает крайне неторопливо, поэтому ты можешь ждать согласования несколько месяцев. Затем ограничения были связаны с дисконтом в 50%, которые иностранные компании должны учитывать при продаже. Последние шаги — это, по сути, национализация, когда их отдали в управление менеджерам из российских организаций.

Иностранные компании вынуждены продолжать работать, так как других официальных возможностей для прекращения деятельности здесь у них нет. Поэтому особенно крупным организациям приходится заниматься текущей работой, чтобы хотя бы поддерживать дееспособность активов и не уходить в убыток, соответственно, выходить хотя бы в ноль».

Из рейтинга за 2022-й год выбыли несколько компаний, которые прежде входили в десятку крупнейших по выручке игроков. Это Volkswagen Group, Renault, Apple, Toyota Motor и Samsung Electronics. Тем не менее большинство компаний в списке — фирмы из так называемых недружественных стран Запада.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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