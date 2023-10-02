На мать из Курганинска завели дело за жестокое обращение с дочерью

В Курганинске завели уголовное дело на женщину, которая вытолкала из квартиры и ударила свою дочь. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

39-летняя женщина жила с 9-летней дочерью на улице Есенина в Курганинске. По данным следствия, вечером 24 сентября мать была против того, чтобы девочка отправилась гулять, из-за чего они поссорились. Женщина вытолкала дочь из квартиры на лестничную площадку, бросила ее на пол и ударила по ноге.

Женщина подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери, соединенным с жестоким обращением с ней. Было возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и изучают условия жизни и воспитания ребенка. Сейчас девочка находится со своим отцом.

Татьяна Ручкина

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