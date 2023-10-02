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Жители Нижнего Новгорода пришли почтить память Ирины Славиной

Нижегородцы 2 октября пришли почтить память нижегородской журналистки Ирины Славиной, погибшей в этот день в 2020 году. Она устроила акт самосожжения у стен областного главка МВД РФ, оставив в социальных сетях просьбу в ее смерти винить Российскую Федерацию.

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Дочь Ирины Славиной Маргарита

Дочь Ирины Славиной Маргарита

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Дочь Ирины Славиной Маргарита

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

К 15:00 к месту гибели журналистки пришли около десятка человек с цветами и поминальными свечами. Сотрудники полиции не разрешили им развернуть фотографию Ирины Славиной, заявив, что в противном случае их мероприятие может считаться несанкционированным митингом. По словам собравшихся, никаких уведомлений о проведении санкционированного мероприятия они не подавали, так как просто пришли «вспомнить человека».

Как писал «Ъ-Приволжье», накануне гибели у Ирины Славиной и нескольких городских активистов прошли обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении Михаила Иосилевича, основателя нижегородской церкви летающего макаронного монстра.

Правозащитная организация «Комитет против пыток» (КПП, признана иностранным агентом) провела общественное расследование и установила, что журналистка долгое время подвергалась организованному давлению со стороны нижегородских полицейских и сотрудников прокуратуры. Правозащитники пытались добиться возбуждения уголовного дела о доведении до самоубийства. Следственный комитет счел доводы правозащитников надуманными.

Андрей Репин

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