А искусственный интеллект против

Исследование ассоциации «ФинТех» о применении технологий искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке, опубликованное на этой неделе, выявило много интересных и любопытных закономерностей вплоть до парадоксов. Например, по данным исследования, 95% компаний-респондентов уже внедрили технологии ИИ в основные процессы. При этом полноценная стратегия развития ИИ утверждена только у 35% опрошенных, а еще у 12% планы движения в этом направлении отражены в других документах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Получается, что большинство организаций внедряет ИИ, не имея вообще никакой стратегии его развития. И речь идет не о малом бизнесе или ИП. В исследовании участвовало более 300 человек, представляющих различные финансовые и технологические компании, в том числе 65% респондентов — банки, три четверти из которых входят в топ-20 (включая Сбербанк, ВТБ, ГПБ, Альфа-банк, «Тинькофф» и другие).

Между тем те, кто все же знает, как и зачем планирует внедрять ИИ, похоже, хотят делать без каких-либо ограничений. Так, 14% опрошенных категорически против регулирования в области развития и внедрения ИИ. Аналитики особо подчеркивают, что все эти 14% состоят из «лидеров рынка». Еще 20% высказались за рекомендательный формат регулирования этой области в финансовой сфере. Т. е. получаются как раз примерно те самые 35%, которые имеют полноценную стратегию развития ИИ.

Эта занимательная нумерология легко трансформируется в конспирологическую версию, что у лидеров отрасли ИИ уже захватил власть и не собирается ею делиться даже с ЦБ, Минцифры и прочими регуляторами. Тем более что 95% опрошенных отметили, что наиболее перспективное направление внедрения ИИ заключается в «совершенствовании поддержки принятия решений». А представители Сбербанка еще в декабре 2022 года заявляли, что 99% решений по кредитам физлицам в кредитной организации принимал искусственный интеллект (см. “Ъ” от 11 мая). Многие уважаемые бизнесмены, кстати, уже предупреждали об опасности ИИ, который может захватить мир. Соответствующее письмо в марте подписали Илон Маск, Стив Возняк и еще более тысячи известных людей. Так что я почти не шучу.

Хотя, конечно, гораздо более вероятно, что лидеры в области внедрения ИИ обоснованно опасаются серьезного влияния регулирования на правила игры на рынке, в который уже вложены огромные деньги. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, банк инвестирует в ИИ около $1 млрд в год (см. “Ъ” от 20 июля). В таких условиях, очевидно, что крупнейшие участники банковского рынка не хотят, чтобы пришел некий регулятор и свернул какие-либо из перспективных направлений разработок, потому что они ему показались опасными или, скажем, непатриотичными. Но, конечно, версия про ИИ-рейдера романтичнее. Может быть, хотя бы в одном банке?