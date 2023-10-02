Технологическая конференция UIC Dev прошла в Удмуртии 30 сентября

В столице Удмуртии 30 сентября состоялась шестая технологическая конференция UIC Dev, где собралось больше 600 специалистов IT-сферы. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, мероприятие прошло на базе студенческого центра «Интеграл».

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Как рассказал министр цифрового развития республики Тимур Меджитов, Удмуртия успешно конкурирует на внутреннем ИТ-рынке. В частности, в общероссийском реестре программного обеспечения представлено более 100 уникальных продуктов ИТ-компаний республики. «Чтобы не отставать от современных тенденций нужно постоянно повышать свои компетенции, и такие конференции как UIC Dev необходимы именно для этого»,— подчеркнул господин Меджитов.

На конференции работали 12 секций: Backend, Frontend, Mobile Dev, Game Dev, QA/Testing, Digital, Analytics, Design/UX, DevOps, Dev Talks/Integration, Management/HR и специальная — UIC Talks. Свыше 70 докладов были посвящены инструментам, кейсам, новостям и новым тенденциям в IT.